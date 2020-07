Turismo: Codacons, il bonus vacanze non aiuta il settore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Molti albergatori, secondo lo studio, vincolano l’accettazione dell’incentivo ad un tetto minimo di spesa (generalmente pari a mille euro), altri ne consentono l’uso solo per prenotazioni a partire dagli ultimi giorni di agosto e altri ancora vincolano l’accettazione del bonus a soggiorni di una durata minima di sette notti. Per sostenere il settore e spingere i cittadini ad andare in vacanza, aggiunge il Codacons, è stata avviata una convenzione con i piccoli comuni che vogliono attirare turisti applicando sconti su soggiorni e servizi vari e una polizza assicurativa “Viaggi Italia” per garantire ai vacanzieri assistenza medica illimitata, consulenza medica online, rimpatrio sanitario, rientro anticipato, rimborso delle spese mediche, assistenza stradale in viaggio con intervento sul posto anche in caso di foratura pneumatici e auto in sostituzione e pernottamento e tutta una serie di servizi pe far partire in tutta sicurezza gli italiani. (Com)