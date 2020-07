Messico: scontro tra forze federali e banda criminale, almeno 5 morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno scontro a fuoco tra forze federali del Messico e presunti membri della banda criminale Cartel Jalisco Nueva Generacion (Cjng) si è chiuso nella searata di sabato con il bilancio di almeno cinque civili morti e due agenti feriti. I fatti si sono registrati nello stato occidentale di Michoacan. Secondo le ricostruzioni riportate dai media locali, elementi della Guardia Nazionale (Gn) erano impegnati in un operativo nel comune di Aguililla e sono stati accolti con colpi d'arma da fuoco da una cellula criminale. Le forze di sicurezza hanno risposto all'aggressione dando vita a uno scontro incrociato che ha lasciato sul terreno cinque persone senza vita. I due agenti sono stati trasportati in elicottero a un ospedale della regione. In settimana, ricordano i media, erano stati segnalati diversi blocchi stradali posti da organizzazioni criminali per impedire l'accesso della Gn nella zona. (segue) (Mec)