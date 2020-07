Messico: scontro tra forze federali e banda criminale, almeno 5 morti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cjng, al momento una delle organizzazioni criminali più temute del paese, è oggetto di una particolare attenzione dei media, anche oltre le azioni violente di cui rivendica la titolarità. Fa infatti discutere la diffusione di un video, di oltre due minuti, nel quale viene passata in rassegna una lunga colonna di mezzi blindati, scortata da uomini in mimetica, giubbotto antiproiettile e armi anche di grande calibro, che salutano la telecamera inneggiando al signor "Mencho" (al secolo Nemesio Oseguera Cervantes), il capo della rete criminale e rivendicando la appartenenza a un cosiddetto "gruppo di elite". Mezzi e uomini con uniformi coordinate, del tutto simili a quelle di un esercito regolare, con tanto di stemmi collegati all'iconografia del gruppo. Il video, di cui non si conosce la data di pubblicazione, il luogo o la data di registrazione, è divenuto in fretta oggetto di un acceso dibattito sui media, con pareri contrastanti sulla sua autenticità. (segue) (Mec)