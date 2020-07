Messico: scontro tra forze federali e banda criminale, almeno 5 morti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Sicurezza del Messico, Alfonso Durazo, ha detto che il video - al momento sottoposto ad analisi - è un "evidente montaggio" e non preoccupa comunque le forze di sicurezza regolari. "Il video propagandistico che si attribuisce a una banda criminale è al momento sottoposto ad analisi per verificarne la autenticità". ha scritto Durazo sul profilo twitter. "Indipendentemente da ciò, sottolineiamo che non esiste un gruppo criminale con capacità tali da sfidare con successo le forze federali di sicurezza, e men che meno considerando questo evidente montaggio", ha insistito. Giovedì scorso il presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, si era recato in visita alla città di Zapopan, nello stato di Jalisco - lo stesso di cui il gruppo del "Mencho" rivendica il controllo -, lanciando un messaggio ai criminali. "Voglio che mi si ascolti bene. Non faremo patti con la delinquenza. Agiremo nello stretto rispetto della legge. Continueremo a combattere la delinquenza e non ci faremo intimidire", spiegava "Amlo" inaugurando un quartier generale della nuova Guardia Nazionale. (segue) (Mec)