Messico: scontro tra forze federali e banda criminale, almeno 5 morti (4)

- Al Cartello di Jalisco Nuova Generazione (Cjng), considerato uno dei gruppi più violenti del paese, è stato tra le altre cose attribuito il tentativo di attentato sferrato a fine giugno contro Omar Garcia Harfuch, responsabile della Sicurezza di Città del Messico. Secondo la ricostruzione dei media locali l’attacco è avvenuto in una zona centrale della città, dove uomini armati di fucile hanno aperto il fuoco su Harfuch e la sua scorta. Due agenti e un civile sono stati uccisi nello scontro a fuoco e almeno altri otto agenti sono rimasti feriti. Secondo quanto riferito dal procuratore generale di Città del Messico, Ernestina Godoy, almeno 12 persone sono state arrestate. Quanto accaduto, ha commentato il presidente Lopez Obrador, “ha a che vedere senza dubbio con il lavoro che (Harfuch) sta facendo per garantire pace e tranquillità per Città del Messico e per il paese”. (Mec)