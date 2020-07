Ambiente: Prandini (Coldiretti), Giulia Maria Crespi pioniera dell’agricoltura moderna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Viene meno una figura di spicco dell'agricoltura moderna, pioniera nel perseguire un modello di sviluppo sostenibile, attenta alla qualità e al rispetto dell'ambiente. Queste le parole del presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, che ha espresso profondo cordoglio per la scomparsa di Giulia Maria Crespi “Insieme sono stati definiti orientamenti e strategie che fanno dell'azienda di famiglia un’impresa convintamente associata a Coldiretti per l’affinità culturale nella valorizzazione del paesaggio e della biodiversità: l'ultimo impegno di Giulia Maria Crespi è stato per la diffusione in Italia dell'agricoltura biodinamica, che troverà un giusto riconoscimento con la firma martedi 21 luglio all'assemblea della Coldiretti di un patto di collaborazione”, ha affermato. (Com)