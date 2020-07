Fase 3: Viminale, ieri due persone denunciate e 15 esercizi commerciali chiusi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono le attività di monitoraggio e controllo delle forze di Polizia per garantire il rispetto delle misure di contenimento e anti-contagio da Covid-19 su tutto il territorio. Il 18 luglio sono state controllate 59.796 persone, 22 sono state sanzionate per divieti sugli spostamenti e mancato distanziamento e 2 sono state denunciate per inosservanza del divieto di mobilità dalla propria abitazione perché positivi al virus e/o in quarantena. Lo rende noto il Viminale. Sono state inoltre controllate 9.517 attività o esercizi commerciali: i titolari di attività sanzionati sono stati 26 e sono stati adottati 15 provvedimenti di chiusura di attività. (Rin)