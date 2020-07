Fase 3: Bottici (M5s), su Castelli polemica montata ad arte da opposizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro Laura Castelli ha detto che gli imprenditori creativi possono essere aiutati a trovare nuove opportunità di business: che è ben diverso dal dire che qualcuno deve cambiare mestiere: da ieri però contro di lei si è schierato il fuoco di fila delle opposizioni, che distorcendo le sue parole in una vera e propria fake news stanno provando ad infangare il lavoro dei nostri rappresentanti nel governo. Così in una nota la senatrice questore del Movimento 5 Stelle, Laura Bottici. “La verità è che non sanno più come attaccare questo governo, che sin dal primo giorno di emergenza per il Covid-19 si è messo al lavoro senza sosta per sostenere tutti gli italiani, e non solo gli imprenditori, e scongiurare gli effetti piu gravi di una crisi senza precedenti”, ha detto, aggiungendo che non sarà la solita polemica montata ad arte che potrà fermarci. “Tutta la mia solidarietà al viceministro Castelli", ha concluso. (Com)