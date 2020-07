Croazia: Hdz accusa esponente socialdemocratico Grbin di utilizzare retorica aggressiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito socialdemocratico croato (Sdp) utilizza una retorica aggressiva, come già nel corso della campagna elettorale. Questa l’accusa fatta dall’Unione democratica croata (Hdz) su Facebook, in risposta alle dichiarazioni del rappresentante socialdemocratico Peda Grbin. Quest’ultimo, come riferiscono i media croati, ha definito “ladri” i membri dell’Hdz. “Invece di presentare la visione del futuro dell'Sdp o i programmi per le sfide che la Croazia deve affrontare, Grbin sta di nuovo cercando di etichettare i membri della HDZ come ladri, ricorrendo alla futile retorica del comportamento aggressivo e alle bugie che l'Sdp ha continuato a promuovere, anche durante la campagna elettorale”, si legge in un messaggio su Facebook dell’Hdz. (Zac)