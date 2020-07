Libia-Egitto: rimandata a domani seduta parlamento egiziano per approvare intervento militare nella crisi libica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti egiziana ha rimandato a domani la votazione per concedere il mandato al presidente Abdel Fatah al Sisi e alle Forze armate egiziane di intervenire nella crisi in Libia per difendere la sicurezza nazionale in caso di attacco da parte del Governo di accordo nazionale libico (Gna) contro le città di Sirte e Jufra, controllate dall’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), comandato dal generale Khalifa Haftar. Lo ha annunciato il deputato egiziano Mustafa Bakry sul suo account Twitter ufficiale ufficiale. (segue) (Cae)