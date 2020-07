Libia-Egitto: rimandata a domani seduta parlamento egiziano per approvare intervento militare nella crisi libica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 16 luglio, 50 esponenti del Consiglio supremo degli sceicchi e dei notabili delle tribù libiche - organismo poco rappresentativo e molto legato al generale Khalifa Haftar, l’uomo forte della Cirenaica che ha tentato senza riuscirci di conquistare Tripoli “manu militari” e che ora blocca i pozzi di petrolio della Libia hanno dato “pieno mandato” ad Al Sisi e alle Forze armate egiziane di intervenire in Libia per cacciare “i mercenari e i turchi”. La richiesta, fatta durante una visita degli esponenti delle tribù libiche al Cairo, giunge dopo che il 20 giugno scorso Al Sisi ha dichiarato Sirte e Jufra “linee rosse” per un eventuale intervento armato dell’Egitto in Libia. (Cae)