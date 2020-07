Borsellino: M5s, battersi per ottenere verità e giustizia sulla sua morte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A 28 anni dall'attentato mafioso in via D'Amelio che gli costò la vita, è doveroso ricordare Paolo Borsellino, simbolo della legalità del nostro paese: un magistrato che ha combattuto la criminalità organizzata arrivando a scoprire verità scomode e chissà quali connivenze. Così in una nota congiunta i parlamentari del Movimento 5 Stelle in commissione Antimafia. “Assieme a Paolo Borsellino rimasero uccisi nell'attentato gli agenti della Polizia di Stato Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Vincenzo Li Muli, Claudio Traina e Emanuela Loi, uomini e donne giovanissimi caduti mentre adempievano con coraggio al proprio dovere: anche a loro e ai familiari va il nostro pensiero”, scrivono i parlamentari, sottolineando che se oggi le nuove generazioni hanno una cultura della legalità e dell'antimafia lo si deve anche al loro immenso sacrificio. “Per questo dobbiamo batterci contro ogni occultamento della verità: bisogna far luce sulla strage di Via D'Amelio e rendere giustizia a Borsellino e alla sua scorta", hanno concluso. (Com)