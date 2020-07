Milano: furto in casa in Conciliazione, rubano soldi e orologi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un orologio Rolex, un Hublot e 800 euro in contanti: è quanto è stato rubato da un appartamento di via Revere, in zona Conciliazione nel centro di Milano. Il proprietario di casa, un italiano di 59 anni, si è accorto del furto subito sabato sera, quando intorno alle 21.40 è rientrato nell’appartamento, trovandolo parzialmente a soqquadro. Dopo l’allarme della vittima, sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti della Questura di Milano, che indaga sull’accaduto. (Rem)