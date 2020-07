Ambiente: Franceschini, Giulia Maria Crespi una grande donna italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con tristezza apprendo della scomparsa di Giulia Maria Crespi: una grande donna italiana che ha dedicato la propria vita all'impegno civile e al volontariato fondando nel 1975 il Fondo ambiente italiano. Così in una nota il ministro per i Beni e le attività culturali, Dario Franceschini. “Grazie alla sua intuizione, anno dopo anno, migliaia di italiani si sono impegnati con energia e competenza a difesa del paesaggio e del patrimonio storico e artistico: in questa triste giornata, nello stringermi ai familiari e ai tanti amici del Fai, voglio esprimerle un sincero e commosso ringraziamento per aver portato anche nel nostro paese un modello di partecipazione che ha mostrato negli anni come pubblico e privato, insieme, possono collaborare ed essere alleati, nello spirito costituzionale, per la valorizzazione e tutela del patrimonio culturale”, ha detto.(Com)