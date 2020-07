Borsellino: Molinari (Lega), caduti sono esempio, noi sempre contro mafie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sacrificio di Paolo Borsellino e degli agenti Agostino Catalano, Emanuela Loi, Claudio Traina, Vincenzo Li Muli e Eddie Walter Cosina è una dolorosa ferita che non si rimarginerá mai e che non dimenticheremo: a loro va il nostro omaggio ed il ringraziamento perché, con il loro esempio, ci ricordano che il contrasto alle mafie è un dovere di ogni società libera e democratica. Così in una nota il capogruppo della Lega alla Camera dei deputati, Riccardo Molinari. “La Lega era, è e sempre sarà dalla parte della legalità, dello Stato e dei suoi servitori, contro chi cerca di imporre una cultura di sopraffazione, omertà e morte”, ha detto. (Com)