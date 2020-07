Aerospazio: Emirati, atteso per questa notte lancio sonda Hope diretta verso Marte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ atteso per questa notte il lancio della sonda spaziale emiratina “Mars Hope” diretta verso Marte che segnerà la prima missione di un Paese arabo verso il “Pianeta rosso”. Secondo quanto riferisce il quotidiano emiratino “The National”, il lancio, rimandato ben due volte a causa del maltempo, avverrà dall’isola giapponese di Tanegashima alle 6:58 (ora locale), l’1:58 secondo il fuso emiratino. La sonda verrà lanciata dal razzo H-IIA e giungerà su Marte nel febbraio del 2021 in occasione del 50mo anniversario della fondazione degli Emirati Arabi Uniti. Dopo aver lasciato l'orbita terrestre, la sonda da 1,3 tonnellate verrà liberata, viaggiando circa 200 giorni prima di raggiungere Marte. Una volta raggiunto il “Pianeta rosso”, Hope orbiterà per un intero anno marziano di 687 giorni per fornire il primo quadro veramente globale dell'atmosfera del pianeta. La sonda Hope sarà la prima a studiare il clima di Marte durante i cicli giornalieri e stagionali e osserverà i fenomeni meteorologici, tra cui le grandi tempeste di polvere. La sonda Mars Hope esaminerà inoltre l'interazione tra gli strati superiore e inferiore dell'atmosfera marziana e le cause della corrosione superficiale del “Pianeta rosso”, oltre a studiare il motivo per cui Marte sta perdendo la sua atmosfera superiore. (segue) (Res)