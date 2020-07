Aerospazio: Emirati, atteso per questa notte lancio sonda Hope diretta verso Marte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il lancio di Hope era previsto per la prima volta il 15 luglio, ma è stato ritardato di 48 ore. Anche la data del 17 luglio è stata rinviata a causa delle avverse condizioni meteo. Vi sarà tempo solo fino al 3 agosto per effettuare altri lanci, in caso anche quello di questa notte fallisse. Infatti, dopo il 3 agosto gli scienziati dovranno aspettare fino al 2022, ovvero quando Marte e la Terra saranno nuovamente allineati in modo adeguato. La missione Mars Hope è considerata la più grande iniziativa nazionale strategica e scientifica annunciata dagli Emirati nel 2014. La Confederazione emiratina sarà la prima nazione araba a intraprendere una missione spaziale su Mart, che, secondo le autorità di Abu Dhabi, contribuirà a costruire un'industria spaziale nazionale e far avanzare le capacità del Paese nelle settore dell’aerospazio. La missione spaziale è parte delle politiche di diversificazione economica del Paese e rientra nei piani di investimento nelle nuove tecnologie e nell’alta formazione scientifica delle nuove generazioni. (Res)