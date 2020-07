Ue: Orban, possibile ottenere un accordo al Consiglio europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier ungherese Viktor Orban ritiene ci siano buone possibilità di ottenere un accordo oggi al Consiglio europeo. Parlando alla stampa a Bruxelles, Orban ha anche detto di essere disposto a rimanere una settimana nella capitale belga per ottenere un accordo, dal momento che sarà necessario più tempo per negoziare un meccanismo in merito allo stato di diritto. Il primo ministro ungherese ha dichiarato che il suo paese ha una disputa con i Paesi Bassi sulla questione. "Non so quale sia la ragione personale del primo ministro olandese (Mark Rutte) per odiare me o l'Ungheria, ma mi sta attaccando così duramente e chiarendo che, poiché a suo avviso l'Ungheria non rispetta lo stato di diritto, deve essere punita finanziariamente. Questa è la sua posizione, il che non è accettabile, perché non c'è alcuna decisione su quale sia la situazione dello stato di diritto in Ungheria ", ha detto Orban. Il primo ministro magiaro ha dichiarato di aver fatto due proposte al vertice: che la presidenza tedesca garantisca che il Consiglio prenderà di nuovo una decisione sulla procedura per lo stato di diritto in Ungheria - i cosiddetti procedimenti ai sensi dell'articolo 7 del trattato Ue- e che le organizzazioni non governative siano regolate allo stesso modo dei partiti politici. (Beb)