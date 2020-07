Borsellino: Boccia, suo impegno civico stella polare per tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il senso civico di Paolo Borsellino lo ha dimostrato in ogni suo atto compiuto e in ogni insegnamento che ci ha lasciato: il suo coraggio, la sua fiducia nei giovani, la voglia di cambiare la sua bellissima terra consapevole dei rischi che avrebbe corso". Così il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, in un video inviato al Partito democratico della Sicilia in occasione dell'elezione del nuovo segretario regionale, Anthony Barbagallo. "Se oggi vogliamo onorare al meglio il suo sacrificio, e il sacrificio degli uomini e delle donne della sua scorta, dimostriamoci tutti all'altezza del suo impegno civico di uomo e di magistrato. Un impegno che oggi è la stella polare per tutti", ha aggiunto il ministro. (Com)