Cina-Argentina: Pechino, relazioni rafforzate in prospettiva di Nuova via della seta

- Argentina e Cina stanno vivendo una fase "brillante" della relazione bilaterale, che potrà trovare nella Belt and Road Initiative (Bri, Nuova via della seta) il contesto per un ulteriore approfondimento. Lo ha scritto l'Ambasciatore della Cina a Buenos Aires, Zou Xhiaoli, in una lettera aperta pubblicata dal quotidiano "Ambito". Nell'emergenza internazionale legata alla pandemia del nuovo coronavirus, i due paesi hanno "rafforzato" le relazioni, "manifestando una solida fiducia politica reciproca", scrive il diplomatico ricordando il recente scambio di lettere tra i presidenti Xi Jinping e Alberto Fernandez, nell'ottica di un "maggiore sviluppo dell'Associazione strategica integrale Cina-Argentina". La Cina, ha messo in rilievo Zuo, "è divenuta per la prima volta la principale meta delle esportazioni argentine". Sono partite le prime consegne marittime di carne ovina e piselli argentini verso i porti cinesi e si è aperta per la prima volta "l'esportazione di soia transgenica argentina in Cina, sviluppata da una compagnia cinese". (segue) (Abu)