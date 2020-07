Cina-Argentina: Pechino, relazioni rafforzate in prospettiva di Nuova via della seta (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso di una lunga videoconferenza con la stampa estera promossa venerdì da "Agenzia Nova" a Buenos Aires, il ministro degli Esteri argentino, Felipe Solà, ha ribadito che la posizione di Buenos Aires nei confronti di Pechino, nel pieno della nuova "guerra fredda" con gli Usa, deve tenere conto della sua "convenienza". "Non sappiamo se la guerra sarà fino a novembre o se durerà in eterno. Non crediamo che dobbiamo prendere posizione. Tradizionalmente siamo nell'area di influenza di Usa e Unione europea, ma la Cina offre alternative interessanti e ci ha assistito durante l'emergenza sanitaria", ha detto il ministro. Oltre ad aver ricevuto da Pechino aiuti per fronteggiare la diffusione del nuovo coronavirus, Buenos Aires ha di recente avviato un colloquio con la compagnia cinese Huawei per valutarne un eventuale ingresso nella tecnologia 5G, il cui esordio è qui previsto tra il 2022 e il 2023. Ma il governo di Alberto Fernandez, che rimane anche in attesa del via libera dalla Cina per il rinnovo di una linea di credito da 8,5 miliardi di dollari, si trova in questi giorni a sperare nell'intermediazione di Washington per il buon esito del negoziato sulla ristrutturazione del debito estero, con creditori che giorno dopo giorno dimostrano di non voler fare sconti al paese latino. (Abu)