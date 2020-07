Coronavirus: Egitto, calano ancora i contagi quotidiani  

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di contagi quotidiani di coronavirus registrati in Egitto continua a segnare una discesa per il decimo giorno consecutivo, con 698 casi registrati nelle ultime 24 ore. Secondo quanto riferisce il ministero della Sanità egiziano, con i nuovi casi i contagi salgono a 87.172, di cui 27.868 sono le persone completamente guarite. I morti registrati nelle ultime 24 ore sono invece 63, con un totale dall’inizio della pandemia di 4.251 decessi per coronavirus. (Cae)