Borsellino: Mauri (Pd), fondamentale ricordare suo esempio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice ministro dell’Interno ed esponente del Partito democratico, Matteo Mauri, in una nota ha voluto ricordare che "il 19 luglio 1992 veniva ucciso il giudice Paolo Borsellino insieme a cinque agenti della sua scorta: Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Cosina, Claudio Traina. Oggi, a 28 anni dalla strage, abbiamo il dovere di tenere viva la memoria di uomini valorosi come Paolo Borsellino. È fondamentale fare chiarezza, ricordare il loro esempio, gli insegnamenti, i valori di riferimento che hanno consegnato a tutti noi”, ha concluso. (Com)