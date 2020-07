Borsellino: De Corato, deposto mazzo di fiori per ricordare eroe nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, in occasione del ventottesimo anniversario della strage di via D'Amelio, l’assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia, Riccardo De Corato, ha partecipato alla cerimonia organizzata da Fratelli d'Italia e Gioventù Nazionale davanti al cippo commemorativo nei giardini di via Benedetto Marcello per ricordare il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della scorta uccisi dalla mafia. “Ho deposto un mazzo di fiori davanti al monumento che volli realizzare nel maggio del 2010 per dare un segnale forte di legalità e trasparenza come vicesindaco, a nome di tutta la giunta di centrodestra guidata da Letizia Moratti, in onore di Paolo Borsellino, Giovanni Falcone e la moglie Francesca Morvillo e delle loro scorte”, dichiara Riccardo De Corato in una nota. "Oggi, ricordare il sacrificio di Paolo Borsellino è ancora più importante perché il rischio che le mafie approfittino della crisi provocata dalla pandemia per infiltrarsi nelle attività più in difficoltà è molto alto. La mafia prospera, offrendo prestiti ad usura, di fronte a un governo imbelle che non è in grado di sostenere intere categorie di lavoratori messe in ginocchio dall'emergenza sanitaria”, conclude l’assessore. (com)