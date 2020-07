© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dei Beni culturali e capo delegazione del Partito democratico, Dario Franceschini, in un messaggio su Twitter ha voluto esprimere "totale sostegno all’azione del presidente Giuseppe Conte al Consiglio Europeo in corso. È l’ora della svolta. La Ue dell’unanimità e dei veti non può reggere il passo dei tempi e non può fronteggiare la gravità della crisi Covid". (Rin)