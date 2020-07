Iran: registrata un’esplosione nella centrale elettrica di Isfahan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'esplosione è stata registrata oggi in una centrale elettrica nella provincia iraniana di Isfahan, nell’Iran centrale, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa “Irna”. Secondo le autorità locali si tratterebbe di un normale incidente dovuto un dispositivo difettoso e al momento non risultano vittime. Un "trasformatore consumato nella centrale termoelettrica è esploso oggi intorno alle 5:00", ha dichiarato all’”Irna” l'amministratore delegato della compagnia elettrica di Isfahan, Said Mohseni. L’impianto è tornato in funzione dopo dopo circa due ore. Nonostante le rassicurazioni da parte delle autorità di Teheran, quello di oggi è solo l’ultimo di una serie di incidenti ed esplosioni in siti militari e civili che hanno interessato tutto l’Iran nelle ultime settimane. Due esplosioni hanno colpito Teheran alla fine di giugno, una vicino a un sito militare e l'altra in un centro sanitario, quest'ultima ha provocato la morte di 19 persone. Incendi ed esplosioni hanno interessato anche un cantiere navale nel sud dell'Iran la scorsa settimana, una fabbrica a sud di Teheran, dove sono morte due persone, e il complesso nucleare di Natanz nell'Iran centrale, dove un incendio è divampato all'inizio di luglio. La serie di incendi ed esplosioni ha riacceso i sospetti su atti di sabotaggio, anche attraverso virus informatici da parte di Stati Uniti o Israele.(Res)