- "È grazie al coraggio di magistrati come Paolo Borsellino se oggi sappiamo come combattere le mafie. Il suo esempio deve essere per noi uno stimolo a continuare, con sempre maggiore slancio, la lotta per la legalità e la giustizia". Lo ha affermato il ministro dei Rapporti con il parlamento, Federico D'Incà, in un messaggio pubblicato su Twitter. (Rin)