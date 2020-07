Romania: in lieve aumento le vendite di veicoli verdi in primo semestre 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite di nuovi veicoli verdi in Romania sono aumentate del 2,7 per cento nella prima metà del 2020, a 2.889 unità. Si tratta di un incremento limitato rispetto alle 2.813 vendute nel primo semestre del 2019, come emerge dalle statistiche dell'Associazione romena dei produttori e importatori di automobili (Apia). Complessivamente, la quota di nuovi veicoli elettrici e ibridi nel mercato automobilistico della Romania si è attestata al 5,9 per cento nel primo semestre dell'anno in corso, al di sopra del livello del 2019, quando era al 4 per cento. Secondo l'Apia, tra gennaio e giugno 2020, la maggior parte degli acquisti è stata registrata nella categoria dei veicoli ibridi - con 2.023 unità, in calo del 9,2 per cento rispetto ai primi sei mesi del 2019. Allo stesso tempo, le vendite di auto elettriche sono aumentate del 31,6 per cento a 600 unità, mentre le vendite di modelli plug-in sono aumentate del 107,8 per cento, a 266 unità. (Rob)