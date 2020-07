Ue: cancelliere austriaco Kurs sostiene proposta di Rutte su stato di diritto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz sostiene la proposta del premier olandese Mark Rutte nel promuovere un'efficace clausola sullo stato di diritto nell'accordo del Consiglio europeo. "Questo è un problema serio perché credo che su questo tema non possiamo scendere a compromessi", ha detto Kurz a seguito di un incontro con i suoi partner del gruppo dei paesi frugali, vale a dire Paesi Bassi, Danimarca e Svezia, oltre alla Finlandia. "Noi, in quanto paesi frugali, abbiamo concordato che ci atterremo a una posizione molto chiara sul tema e che non siamo pronti a scendere al di sotto di un certo limite", ha affermato Kurz. In merito alle dure critiche del primo ministro ungherese Victor Orban, che questa mattina ha attaccato Rutte per la sua insistenza sulle condizioni dello stato di diritto, il cancelliere austriaco ha dichiarato di non voler commentare le dichiarazioni individuali di altri leader.(Beb)