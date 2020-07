Ue: Manzella (Pd), partita cruciale per futuro Italia ed Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A Bruxelles si sta giocando una partita cruciale per il futuro italiano ed europeo". Ne è convinto il sottosegretario al ministero dello Sviluppo economico ed esponente del Partito democratico, Gian Paolo Manzella. "Il Pd - ha chiarito ai telegiornali - vuole vincerla perché un Recovery Fund forte significa strumenti e risorse per il rilancio italiano ed europeo, per costruire una società italiana e una società europea più competitiva e più giusta. Si sta giocando il nostro futuro in queste ore, noi dobbiamo vincere questa battaglia". (Com)