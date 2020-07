Ue: M5s, al fianco del presidente Conte in battaglia europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo totalmente al fianco del presidente Giuseppe Conte, soprattutto ora che la partita è particolarmente difficile: è grazie a lui e all'Italia se il Recovery fund è stato messo al centro dell'agenda europea". È quanto si legge in un messaggio pubblicato su Facebook dal Movimento 5 stelle. "Nella partita per il presente e il futuro dell'Europa è ormai evidente che ci sono due fronti, due visioni. Movimento 5 stelle - si legge ancora - è schierato con chi non si arrende agli egoismi privi di respiro e difende il progetto di una grande comunità. È il tempo dell'unità e della compattezza, noi ci siamo". (Rin)