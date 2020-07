Pd: Boccia, elezione segretario Barbagallo nuovo inizio per Sicilia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Buon lavoro di cuore al neo segretario del Partito democratico della Sicilia, Anthony Barbagallo, e grazie ad Alberto Losacco per l'importante e proficuo lavoro di commissario fatto in un anno così difficile. Ha vinto ancora una volta la storia comune del Pd sui personalismi e sulle scissioni. In bocca al lupo a tutti noi e a tutta la comunità democratica". Così il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, in un video inviato al Pd della Sicilia in occasione dell'elezione del nuovo segretario regionale, Anthony Barbagallo. Per il Pd siciliano "oggi è una giornata di ripartenza, con un partito unito e coeso, e quando riparte la Sicilia riparte il paese. Siamo ripartiti dopo una pandemia senza precedenti nella storia tenendoci per mano, restando uniti e facendo della coesione sociale la nostra ancora di salvezza nazionale". "La Sicilia - ha ricordato - è la terra che tutti gli italiani hanno nel cuore e deve tornare a guidare il processo di trasformazione in atto del mezzogiorno. Lavoriamo con il Pd siciliano per le nostre comunità, per i nostri territori, indipendentemente da chi le governa, sapendo che siamo il partito nazionale che ha fatto della sussidiarietà e dell'autonomia che rafforza l'unità nazionale un punto fermo. Il Pd dei diritti universali, il Pd che antepone la difesa dei diritti ai vincoli di bilancio, il partito che ha il coraggio di porre sempre e comunque la centralità della persona nella definizione delle politiche pubbliche", ha concluso il ministro. (Com)