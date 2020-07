Ue: De Petris (Leu), assurdo e inaccettabile veto di un solo paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È assurdo e inaccettabile che un solo paese, che oltretutto gode di privilegi ingiustificati e inspiegabili, paralizzi l'intera Europa e metta l'Unione a rischio". Lo afferma in una nota la senatrice di Liberi e uguali Loredana De Petris, presidente del gruppo misto, in merito alle trattative in corso al Consiglio europeo. "Non è neppure immaginabile che un solo paese, col suo veto, freni e impedisca la risposta dell'Europa a una crisi simmetrica, improvvisa e devastante, con conseguenze incalcolabili", ha aggiunto sottolineando che "l'accordo sul Recovery fund, accettato dalla stragrande maggioranza dei paesi dell'Unione e necessario per tutti, deve essere chiuso ora, senza rinvii, con o senza il permesso dell'Olanda". (Com)