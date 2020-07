Borsellino: presidente Fontana, combattiamo cancro della mafia per onorarne il sacrificio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un post su Facebook, in occasione della ricorrenza dell’uccisione del giudice Paolo Borsellino e di cinque agenti della sua scorta, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana esorta a “non abbassare mai la guardia” contro “il cancro della mafia”, soprattutto in questo periodo post-Covid. “La memoria non deve mai venir meno e il sacrificio di quelle vittime deve sempre rimanere nella nostra mente e in quella delle future generazioni”, esordisce Fontana. “Poi - prosegue il presidente - c’è l’attualità, la nostra vita di oggi: la relazione diffusa in questi giorni dalla Direzione investigativa antimafia indica in maniera chiara e inequivocabile che i tentacoli di camorra, ‘ndrangheta e altre organizzazioni stanno cercando di infiltrarsi nel sistema produttivo di ogni livello in difficoltà dopo le conseguenze economiche provocate dalla pandemia”. “Non abbassiamo la guardia, combattiamo con ogni mezzo il cancro della mafia anche e soprattutto per onorare il sacrificio del giudice Borsellino e di tutte le altre vittime”, conclude Fontana. (Rem)