- "Paolo Borsellino, Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, e Claudio Traina. Il vostro sacrificio è la nostra memoria. Terremo viva la lotta alle mafie. Sempre". Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, in un messaggio su Facebook in occasione del 28esimo anniversario della strage di via D'Amelio. (Rin)