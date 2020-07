Roma: sorpresi a frugare nel cruscotto di un'auto, arrestati due uomini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati sorpresi mentre rovistavano all’interno di un suv parcheggiato in via Marghera, zona Castro Pretorio. Così i Carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini hanno arrestato un 52enne romano e un 48enne originario della provincia di Foggia, entrambi senza fissa dimora e con precedenti, con l’accusa di tentato furto aggravato in concorso. I militari hanno notato la portiera dell’auto aperta e si sono avvicinati per un controllo. I due ladri, che non si sono nemmeno accorti dei carabinieri , stavano rovistando nel vano portaoggetti e all’interno del cruscotto, in cerca di oggetti di valore. Sono stati quindi bloccati e arrestati mentre l'asse in ferro utilizzato per forzare la maniglia della portiera del veicolo è stato sequestrato. (Rer)