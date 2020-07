Borsellino: Lamorgese, onorò sua missione fino alla fine consapevole dei rischi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Interno ha voluto ricordare il giudice Paolo Borsellino ed i cinque agenti della sua scorta uccisi nella strage di via D'Amelio di cui oggi cade il 28esimo anniversario. In un lungo messaggio pubblicato sul sito del Viminale, viene ricordato che "era il pomeriggio del 19 luglio 1992, ventotto anni fa. Di domenica, il giudice Paolo Borsellino era diretto verso la casa della madre dopo aver pranzato con la famiglia a Villagrazia di Carini. Un’auto carica di tritolo parcheggiata in via D’Amelio a Palermo, all'altezza del civico 21, veniva fatta esplodere causando la morte del magistrato e dei cinque agenti della scorta: Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina". Oggi, ricorda il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, "si rinnova il dolore per il sacrificio di quei servitori dello Stato che, consapevoli del grave rischio cui erano esposti, fino all’ultimo, con coraggio, umanità e altissimo senso del dovere, onorarono la loro missione a tutela della legalità e contro la criminalità mafiosa". Il pensiero del Viminale va anche ai familiari delle vittime, ai superstiti e a chi, testimone incolpevole di quella pagina tragica della storia del paese, per lungo tempo ha convissuto con il trauma per essere stato presente sul luogo ove si consumò uno dei momenti più drammatici e vili dell’attacco della mafia allo Stato. (segue) (Rin)