Borsellino: Lamorgese, onorò sua missione fino alla fine consapevole dei rischi (2)

- "Da parte del ministero dell’Interno e di tutte le sue componenti" prosegue il responsabile del Viminale, "l’impegno contro ogni forma di criminalità organizzata e di anti-Stato. Il sacrificio del procuratore Borsellino ha contribuito ad innalzare il livello di consapevolezza delle istituzioni sulla necessità di dotarsi di nuovi e più incisivi strumenti per la lotta alla criminalità organizzata". Alcune delle disposizioni legislative e dei modelli operativi, che tuttora dimostrano la loro efficacia contro le mafie, risalgono a quella stagione di sangue e di dolore, essendo state introdotte dopo la strage di via D’Amelio come risposta a una sfida criminale all’intero Stato. Con la stragi di Capaci e via D'Amelio la mafia, prosegue il Viminale, non è riuscita a cancellarne l’esempio. Il loro ricordo anima l’impegno quotidiano di chi indossa la toga, una divisa dei tanti insegnanti, studenti, volontari, semplici cittadini e intere associazioni che fanno valere silenziosamente la loro fiducia nello Stato, nelle istituzioni, nei valori costituzionali. "Al procuratore Paolo Borsellino e ai cinque agenti che si sono sacrificati accanto lui - conclude il ministro - va rinnovato oggi il nostro grato e commosso ricordo". (Rin)