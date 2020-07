Golfo: ritorna in acque iraniane petroliera ricercata dagli Usa per contrabbando di greggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Organizzazione internazionale del lavoro (Ilo) ha confermato oggi che la petroliera Mt Gulf Sky, ricercata dagli Stati Uniti per aver aggirato le sanzioni economiche contro l’Iran e da mesi sotto sequestro al largo delle coste degli Emirati Arabi Uniti, sarebbe ritornata in acque iraniane il 5 luglio. In una nota, l’Ilo ha sottolineato che la nave, battente bandiera della Dominica è stata condotta in Iran. L’Ilo ha confermato quindi le precedenti informazioni del sito di tracciamento “TankerTrackers" che nelle scorse settimane aveva dichiarato di aver individuato la nave, in base a foto satellitari, in acque iraniane al largo dell'isola di Hormuz. Per quanto riguarda i 28 membri dell’equipaggio di nazionalità indiana, tutti sarebbero sbarcati in Iran, e di questi solo due sarebbero rimasti nel paese perché senza passaporto. Gli altri 26 sarebbero tornati in India il 15 luglio. L'isola di Hormuz, situata vicino alla città portuale di Bandar Abbas, si trova a circa 190 chilometri a nord di Khorfakkan, una città sulla costa orientale degli Emirati Arabi Uniti dove la nave è stata trattenuta per mesi. (segue) (Res)