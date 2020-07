Golfo: ritorna in acque iraniane petroliera ricercata dagli Usa per contrabbando di greggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A maggio, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha presentato accuse penali contro due cittadini iraniani, accusandoli di aver tentato di riciclare circa 12 milioni di dollari per acquistare la petroliera Mt Gulf Sky, poi denominata Mt Nautica, attraverso una serie di compagnie di facciata. I documenti del tribunale affermano che il regime di contrabbando ha coinvolto la Forza Quds dei Guardiani della rivoluzione iraniana. I due uomini accusati, uno dei quali ha anche un passaporto iracheno, restano in libertà. Secondo quanto riferito nei giorni scorsi dal Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti una banca statunitense ha congelato i fondi associati alla vendita, facendo sì che il venditore lanciasse una causa negli Emirati Arabi Uniti per rientrare in possesso della nave. Con l’aumento delle tensioni tra l'Iran e gli Stati Uniti le petroliere che incrociano nelle acque del Medio Oriente sono diventate obiettivi di azioni di sabotaggio o sequestro da entrambe le parti, in particolare vicino allo stretto di Hormuz dove passa il 20 per cento del traffico globale di petrolio. (Res)