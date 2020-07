Ambiente: morta fondatrice del Fai Giulia Maria Crespi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È morta a 97 anni Giulia Maria Crespi, fondatrice e presidente onoraria del Fai - Fondo Ambiente Italiano. Lo comunica una nota del Consiglio di amministrazione, del Comitato dei garanti, della struttura operativa e delle delegazioni del Fai. “Il Fai soffre per la scomparsa della fondatrice Giulia Maria Crespi. Rassicurata dallo sviluppo della Fondazione in tema di beni gestiti, paesaggio e patrimonio, si era riservata la delega per l’ambiente, preoccupata per la salute della natura e dell’uomo. Il Fai ha tradotto le sue indicazioni in pratiche virtuose nei beni e nell’educazione al costume della sostenibilità e sempre avvertirà ai suoi fianchi questo suo ultimo sprone”, commenta il presidente del Fondo Ambiente Italiano Andrea Carandini. Nata a Merate nel 1923 da una famiglia dell’alta borghesia lombarda, Giulia Maria Crespi gestì per qualche anno il Corriere della Sera. Nel 1975 fondò con Renato Bazzoni il Fai, di cui è stata fino all’ultimo l’anima ispiratrice. “Chi ha avuto molto, deve dare molto” era una frase che amava ripetere, convinta del ruolo che il volontariato svolge nella società civile. (segue) (Rem)