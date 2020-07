Ambiente: morta fondatrice del Fai Giulia Maria Crespi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Una creatività inesauribile, una riluttanza per i compromessi, una passione per il dialogo, una singolare unità di ideali e concretezza, una noncuranza per le difficoltà - tanto più stimolanti quanto ardue - e una mai incrinata perseveranza ne hanno fatto una figura impegnativa per chiunque avesse a che fare con lei, ma al tempo stesso un esempio inimitabile e senza sfumature di ideali civici e di passione per la vita, per la cultura e per l’ambiente”, ricorda la nota del Fai, dedicandole “il più commosso tributo”. “La chiarezza del suo insegnamento, il solco tracciato, lo stile e l’entusiasmo infuso in qualsiasi cosa facesse indicano senza incertezze la strada che il Fai è chiamato a seguire per il bene del Paese, fissata nella missione che lei stessa contribuì a definire”, assicura il Fondo ambiente italiano. Vedova del conte Marco Paravicini e dell’architetto Guglielmo Mozzoni, Giulia Maria Crespi aveva perso due mesi fa il figlio Aldo, morto per un malore avuto mentre era guida dell’auto nelle tenute dell’azienda di famiglia, le Cascine Orsini in provincia di Pavia. (Rem)