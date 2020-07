Borsellino: Catalfo, ricordo continua a guidare lotta alle mafie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chi ha paura muore ogni giorno. Chi non ha paura muore una volta sola. 28 anni fa, a via D'Amelio, Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta furono uccisi da Cosa nostra. Oggi e ogni giorno, il loro ricordo immortale continua a guidare la nostra lotta alle mafie. Senza paura". Così il ministro del lavoro, Nunzia Catalfo, ha voluto ricordare in un messaggio su Twitter il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta. (Rin)