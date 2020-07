Ue: premier bulgaro Borisov spera in un accordo oggi al Consiglio europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro bulgaro Bojko Borisov spera che i leader dell'Ue possano raggiungere un accordo oggi nel Consiglio europeo a Bruxelles. “Ieri sera nella discussione ho sostenuto in modo molto forte i colleghi che stavano parlando a favore dello stato di diritto. Naturalmente, dobbiamo tenere conto anche delle paure di alcuni Stati membri, come la Slovenia. Spero vivamente che saremo in grado di trovare un compromesso, che ci consentirà di progredire", ha detto Borisov all'arrivo per la terza giornata di negoziati.(Beb)