Cina: 13 giorni senza nuovi contagi, Pechino annuncia calo del livello di allarme

- Le autorità amministrative di Pechino, capitale della Cina, hanno annunciato che da domani la città abbasserà le misure di sicurezza per il contenimento del nuovo coronavirus. "A partire dalle 0:00 del 20 luglio, il livello di risposta all'emergenza di sanità pubblica di Pechino sarà passato dal livello III al livello II", ha detto il vice segretario generale del governo cittadino, Chen Bei, in una conferenza stampa citata dalla "Xinhua". La capitale cinese aveva dichiarato l'ingresso nella fase tre il 16 giugno, dopo aver registrato un nuovo picco di contagi ricondotto a un'infezione diffusa in un mercato locale. Negli ultimi 13 giorni le autorità municipali non hanno però riscontrato nuovi casi di contagio, condizione per un allentamento delle misure restrittive. (Cip)