Ponte Genova: al via oggi collaudo statico, sei giorni di operazioni

- Hanno preso il via questa mattina intorno alle ore 8 le procedure per il collaudo statico del Ponte di Genova. Le operazioni, definite da Anas, Rina e dal consorzio PerGenova composto da Fincantieri e Webuild (Salini Impregilo), avranno una durata totale di sei giorni in funzione della necessità di consegnare la struttura il prossimo 29 luglio. Le procedure hanno avuto inizio con i primi otto camion che sono entrati sul ponte dal lato di levante, sulla carreggiata a Sud, per poi fare marcia indietro ed eseguire alcune manovre sulla nuova struttura. Stando alla sintesi delle procedure diffusa nei giorni scorsi dalla struttura commissariale, le operazioni arriveranno ad impiegare 54 autoarticolati in tutto composti da motrice e rimorchio per quanto riguarda le prove sul viadotto, mentre saranno utilizzati quattro Spmt (Self propelled modular transporter) per le prove sulla rampa di innesto con l’autostrada A7. (segue) (Rin)