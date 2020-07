Ponte Genova: al via oggi collaudo statico, sei giorni di operazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le procedure attualmente in corso riguardano la cosiddetta “fase zero” delle prove di collaudo, che riguarda prevalentemente operazioni di assestamento del viadotto, con I mezzi che dovranno transitare sulla struttura in formazione serrata a marcia lenta per permettere l’assestamento strutturale dell’impalcato; una prova a torsione con alcuni mezzi che percorreranno prima la carreggiata a Nord e poi quella a Sud; e una prova di frenatura, con alcuni mezzi che freneranno contemporaneamente in un punto definito. Successivamente, stando alla struttura commissariale, si procederà all’esecuzione delle prove statiche: i mezzi verranno posizionati opportunamente su porzioni prefissate dell’impalcato e tale da determinare nella struttura stati di sollecitazione superiori agli stati di esercizio del viadotto. (Rin)