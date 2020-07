Stromboli: violenta esplosione all'alba, paura ma nessun danno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una violenta esplosione ha svegliato questa mattina all'alba coloro che vivono ai piedi del vulcano Stromboli. Tanta paura fra la popolazione ma nessun danno. Come spiegato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia a distanza di poco più di un'ora sono state registrate diverse esplosioni, una in particolare di maggiore intensità tanto che i prodotti generati sono ricaduti in tutta la terrazza craterica e lungo la sciara del fuoco. L'Istituto ha poi comunicato che l'esplosione più violenta, avvertita anche dalla popolazione, è stata di "intensità maggiore rispetto alla normale attività stromboliana ed ha interessato area Centro-Sud della terrazza craterica. Questa esplosione ha prodotto una colonna di cenere alta circa 1 chilometri e materiale di grosse dimensioni (>50 cm) che ha raggiunto Pizzo. Parte del materiale si è riversato lungo la Sciara del fuoco raggiungendo il mare. Dai primi dati ottenuti da rilievi su terreno si è osservato che il materiale emesso ha raggiunto anche le località Liscione e Roccette. Al momento - prosegue l'Ingv - l'attività esplosiva è rientrata alla normale attività stromboliana. Dal punto di vista sismico, alle ore 5, è stata registrata una sequenza di 4 eventi esplosivi, il più energetico dei quali è associabile all'esplosione maggiore. La sequenza esplosiva è stata di poco preceduta da un incremento dell'ampiezza media del tremore vulcanico che ha raggiunto il suo picco massimo in corrispondenza dell'esplosione maggiore ed è ritornata sui valori precedenti alle ore 5:10". Infine "le reti di monitoraggio hanno registrato alle ore 10:46 il rientro dei parametri alla normale attività". (Rin)