Ue: premier greco Mitsotakis, Unione non deve apparire "divisa o debole"

- Allo stato attuale non sono stati compiuti abbastanza progressi nei negoziati del Consiglio europeo, ma l'Ue non deve apparire "divisa o debole". Lo ha dichiarato il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis all'arrivo per il terzo giorno di colloqui, aggiungendo di sperare che i negoziati odierni possano "sbloccare la situazione". Mitsotakis ha affermato che è essenziale che l'Ue non "appaia divisa o debole", data l'entità della crisi economica causata dalla pandemia di coronavirus. "Ho sottolineato che tutti dobbiamo scendere a compromessi, ma questi compromessi non possono essere tali da abbassare il livello delle nostre ambizioni in merito a una coraggiosa risposta europea alla crisi del coronavirus e alle conseguenze economiche che ha causato", ha detto il premier ellenico. (Beb)