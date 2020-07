Droga: arrestato pusher 19enne a Milano, aveva due pistole scacciacani senza tappo rosso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri sera, poco prima della mezzanotte, un 19enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un servizio di controllo del territorio, una volante della Questura di Milano ha fermato d’iniziativa in viale Papiniano una Fiat Panda, su cui viaggiavano due persone. Il passeggero, cittadino italiano nato in Egitto nel 2001, indossava un borsello, al cui interno gli agenti hanno trovato 2,5 grammi di marijuana, 3,85 grammi di hashish e sei cartucce a salve. Durante la più approfondita perquisizione personale, i poliziotti hanno trovato all’interno degli slip del giovane una pistola scacciacani priva di tappo rosso. Nella casa del 19enne, in via Cismon, sono stati trovati poi un bilancino di precisione, 250 euro in contanti in banconote da vario taglio, un’altra pistola scacciacani priva di tappo rosso, con una confezione da 42 cartucce a salve.(Rem)